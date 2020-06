O Conselho Mundial da FIA protelou o anúncio das datas das restantes provas do WRC 2020, mas já confirmou nove ralis do calendário de 2021, Monte Carlo, Finlândia, Portugal, Suécia, Safari, Espanha, Itália, Japão e Austrália, ainda que sem datas. Olhando para as provas que foram avançadas, ficamos a saber que vai haver ralis com grande tradição do Mundial de Ralis que provavelmente não vão conseguir o seu lugar em 2021, até porque neste momento a maior probabilidade é que o calendário seja novamente reduzido, e com isso os orçamentos, sendo esta a forma encontrada para preparar o melhor possível a entrada das novas regras em 2022, bem como combater os efeitos económicos de toda esta questão da Covid-19.

O AutoSport sabe que as equipas querem uma redução algo drástica no número de provas, mas o Promotor pondera 12. Nove estão confirmadas, pelo que estamos a falar para um máximo de três lugares (se forem 12 provas) em 2021. E quais são os ralis que estão em risco para 2021?

México, Argentina, Chile, Nova Zelândia, Turquia, Grã-Bretanha e França.

Analisando caso a caso, já se sabia que depois da ausência em 2020, devido ao sistema de rotatividade que nunca foi do agrado de gregos nem troianos, a saída da Alemanha para a entrada da Espanha, já era esperada. Só que a Senhora Angela Merkel está a estragar as contas aos alemães que provavelmente – quase de certeza – vão ficar sempre prova este ano, e por isso arriscam-se a ficar, pelo menos, dois anos fora do WRC. Deixando este tema da Alemanha para outra altura, vamos fazer um exercício: nove ralis estão (praticamente) confirmados para 2021, restam portanto entre um (se forem apenas 10 ralis) dois ou três lugares. Para os ocupar temos: México, Argentina, Chile, Nova Zelândia, Turquia, Grã-Bretanha e França.

Ordenando as provas confirmadas tendo em conta o que é o calendário habitual, ficamos assim:

Monte Carlo

Suécia

Portugal

Itália

Safari

Finlândia

Espanha

Japão

Austrália

Temos ainda:

México

Argentina

França

Chile

Nova Zelândia

Turquia

Grã-Bretanha

Já percebeu que a ‘coisa’ não vai ser fácil?

Provavelmente, entre México, Argentina e Chile será escolhida uma. Continente americano. França será quase certa. Havendo Austrália, Nova Zelândia, vai ter que esperar novamente. Sobram Turquia e Grã-Bretanha. Da Turquia vem muito dinheiro. Da Grã-Bretanha, toda a tradição.

Sabendo que muita água vai correr sob as pontes, talvez pudesse ser algo assim, mas sabendo que é fácil arranjar argumentos para uma coisa ou outra. Por exemplo, o México, a única prova no norte do continente americano. O Chile provou poder ser um bom rali, mas com Argentina por perto vai sempre ter dificuldades em caso de ‘empate’. A França é um caso sensível. Que rali para a sua prova Mundial? Penso que o caso mais complicado será o dinheiro da Turquia face à tradição da Grã-Bretanha…

Monte Carlo

Suécia

Argentina

Portugal

Itália

França

Safari

Finlândia

Espanha

Grã-Bretanha

Japão

Austrália