Os pilotos e co-pilotos do Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) vão poder voltar aos seus carros a partir do dia 1 de junho.

De momento, e devido à pandemia coronavírus (COVID-19), os testes dos Rally-1 estão proibidos até ao final do mês de maio. Assim, as equipas já estão em preparação para o Rali da Finlândia, que está previsto de 6 a 9 de agosto.

As regras dos testes já foram discutidas na reunião da Comissão do WRC FIA, sendo o atual limite de 42 dias substituído por um novo formato de três dias para cada evento europeu, em que cada dia é atribuído a um único piloto. De acordo com o dirtfish.com, esta decisão deve passar no Conselho Mundial do Desporto Motorizado da FIA, no dia 19 de junho.