WRC: Programas parciais para Latvala, Paddon e Ostberg… Numa altura em que continua sem haver novidades quanto ao futuro de vários pilotos do WRC que ficaram 'pendurados' com a saída da Citroën (alguns deles iriam ficar sempre, pois não há lugar para todos) eis que se ficou a saber que Mads Ostberg poderá realizar várias provas em 2020 com um Citroën C3 WRC





Numa altura em que continua sem haver novidades quanto ao futuro de vários pilotos do WRC que ficaram ‘pendurados’ com a saída da Citroën (alguns deles iriam ficar sempre, pois não há lugar para todos) eis que se ficou a saber que Mads Ostberg poderá realizar várias provas em 2020 com um Citroën C3 WRC apoiado pelo importador local norueguês. Já se sabe que Jari-Matti Latvala não vai parar e tem previstos fazer, pelo menos, dois ralis com um Toyota Yaris WRC, provavelmente Suécia e Finlândia. Hayden Paddon, idem, mas com a Ford, Finlândia para ‘aquecer’ para o ‘seu’ Rali da Nova Zelândia. Kris Meeke já disse adeus e Andreas Mikkelsen pode correr com um programa parcial com a Hyundai Motorsport, que não pretende largá-lo de cista. Já Esapekka Lappi, que tem o ordenado de 2020 pago à cabeça, (tinha contrato com a Citroën), deverá ir para a M-Sport, para o lado de Teemu Suninen. Contudo, nada está oficialmente confirmado.