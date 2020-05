Numa recente entrevista à AutoHebdo, Malcolm Wilson, patrão da M-Sport, disse algo que chocou muitos adeptos, ao referir que hoje em dia seria difícil uma equipa como a dele poder ter nas suas fileiras um piloto como Colin McRae. E explicou. No passado, os orçamentos que existiam para fazer ralis, davam para tudo e ainda sobrava para ter dois Colin McRae, passe a expressão e fique a ideia.

Antes se comece a pensar em bater em Malcolm Wilson, pense no seguinte: não temos que condenar o ‘chefe’ por dizer o óbvio. Tendo em conta o dinheiro que hoje em dia tem para fazer ralis, ter na sua equipa um piloto como Colin McRae seria demasiado arriscado pois a notoriedade que traria à equipa dificilmente daria para a despesa.

Portanto, o que temos de condenar, não é Malcolm Wilson, por ter dito o que disse, mas sim o sistema que leva um chefe de equipa a admitir que, pelo menos na sua equipa, um piloto como Colin McRae não teria espaço. Como não teve Kris Meeke na Citroën, que foi despedido devido ao exagero de acidentes que estava a ter face aos resultados que tinha, e não eram fantásticos.

O que se tem de lamentar, e isto não se aplica só ao Mundial de Ralis, é que até no topo da cadeia, o dinheiro é hoje em dia um grave problema e nem sequer podemos dizer que tem a ver com o coronavírus, pois Malcolm Wilson tem tido este mesmo problema há já algum tempo.

Claro que também não podemos dizer às marcas que deviam ter orçamentos maiores, para que as equipas pudessem viver bem, e não fosse necessário um chefe de equipa dizer que não poderia ter um Colin McRae. ‘Elas’ (as marcas) lá sabem as linhas com que se cosem.

Os desportos motorizados são caros? Sim, são. Mas será que não é possível haver bom espetáculo com carros mais baratos?

Ainda hoje escrevemos um artigo a dizer isso mesmo, que a FIA e as equipas estão à procura de formas de gastar menos dinheiro.

O que a FIA tem que fazer é criar condições, leia-se regulamentos, para fazer face aos problemas, porque se há uma coisa não não pode acontecer é o WRC ter que deixar um piloto como Colin McRae de fora. É uma heresia uma coisa destas poder acontecer.

Se calhar, os ralis vão ter que dar um passo (ou dois) atrás, para continuarem e poder produzir ‘Colins Mcraes’.

Se assim for, que o seja, porque se me perguntarem se prefiro ter um Colin McRae a guiar um R5 ou um piloto normal qualquer a guiar um WRC atual, eu vou responder sempre Colin McRae. Há ‘coisas’ que não têm preço…