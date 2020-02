WRC, Ott Tänak: “Estamos a fazer bons progressos” Depois do acidente do Rali de Monte Carlo, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai Shell Mobis WRT), recuperaram confiança com o segundo lugar no Rali da Suécia. Ainda não está como quer, mas o estónio admite que está a fazer progressos… Ott, que balanço fazes deste fim de semana? “Estou contente por ter obtido o meu primeiro desporto AutoSport desporto/wrc-ott-tanak-estamos-a-fazer-bons-progressos_5e4d27e3e83a5312a743e4b4





Depois do acidente do Rali de Monte Carlo, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai Shell Mobis WRT), recuperaram confiança com o segundo lugar no Rali da Suécia. Ainda não está como quer, mas o estónio admite que está a fazer progressos…

Ott, que balanço fazes deste fim de semana?

“Estou contente por ter obtido o meu primeiro pódio com a equipa, especialmente considerando as condições desafiantes que todos vivemos este fim-de-semana. Há claramente aspetos positivos. O carro mostrou que tem a velocidade e agora só precisamos aprender mais sobre ele. Depois do Monte-Carlo, foi importante para nós poder completar todo o evento, fazer quilómetros no carro e obter alguns pontos. Não fomos capazes de lutar pelo triunfo até ao fim, mas estamos a fazer bons progressos, sempre a melhorar e a encontrar mais confiança no carro. Vendo as coisas dessa perspetiva, foi um fim-de-semana útil”.

Estás feliz por teres conseguido bons pontos?

“Estou feliz por estar aqui e por, finalmente, terminar um rali este ano. Depois do Monte, foi bom voltar ao carro. Perdi muito tempo de ‘assento’ no carro, foi sempre a correr desde o início do ano. Tenho a certeza que esta semana deu-nos mais! Pelo menos agora temos alguma compreensão do que está a acontecer e as coisas estão muito mais interessantes”.

O que tiveste de fazer para te adaptares às condições?

“Em termos gerais, os organizadores fizeram um bom trabalho. Uma semana ou duas antes da prova, parecia muito arriscado tomar a decisão de organizar o evento. Não teria sido uma decisão fácil, mas acredito que foi tomada a decisão certa. Não sei se houve algumas queixas. Os troços foram muito rápidos e desafiadores, mas funcionou tudo suficientemente bem, com os pneus. Não tínhamos opção de fazer mais troços, mas os que fizemos, estavam em boas condições. Os organizadores estiveram muito bem”.

Quais são os pontos fortes da Hyundai?

“Eu estou a adaptar-me, passo a passo. Este carro é diferente dos dois anteriores que tive e talvez esteja a demorar um pouco mais, mas este fim-de-semana foi uma boa experiência e estou bastante confiante de que muitas áreas vão melhorar, é possível faze-lo e eestou ansioso por isso.