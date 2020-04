A FIA e as equipas do WRC estão a olhar com muita atenção para as consequências desta pandemia de coronavírus e a fazer tudo o que possa contribuir para que nenhuma equipa fique pelo caminho. A mais recente medida que está a ser estudada tem a ver com a questão das novas homologações de peças, e uma regra da FIA que obriga aos construtores que instalem uma nova peça num carro não possam recuar para a homologada anteriormente. Este processo está a ser pensado para facilitar ao máximo as equipas e permitir que os seus custos não sejam incrementados.

Tal como estão as regulamentações atuais, qualquer ‘joker’ que seja homologado e instalado nos carros, não pode ser revertido, mas tendo em conta que a temporada de 2021 será a última do atual ciclo de cinco anos (2017-2021) dos atuais World Rally Car, as equipas não vão construir novos carros, e pretendem utilizar todo o stock de peças existente, de modo a poupar dinheiro.

O diretor de Ralis da FIA, Yves Matton, revelou que a FIA está em contacto permanente com as equipas e pretende facilitá-las dentro das suas possibilidades: “Vamos mostrar flexibilidade, no interesse do campeonato para todos os interessados. Queremo que se mantenham envolvidos no futuro”.