WRC: Neve na Noruega, terra na Suécia As coisas ainda estão longe de estar perfeitas, mas já são um pouco melhores. Nunca na vida do AutoSport nos lembramos de ter escrutinado as condições meteorológicas tantas vezes antes duma prova do Mundial de Ralis. Ontem, as coisas estavam muito más, mas hoje já há alguma esperança que se possa ter uma prova minimamente desporto AutoSport desporto/wrc-neve-na-noruega-terra-na-suecia_5e43ebeaecd625127871f2ee





As coisas ainda estão longe de estar perfeitas, mas já são um pouco melhores. Nunca na vida do AutoSport nos lembramos de ter escrutinado as condições meteorológicas tantas vezes antes duma prova do Mundial de Ralis. Ontem, as coisas estavam muito más, mas hoje já há alguma esperança que se possa ter uma prova minimamente aceitável. Esta manhã, os pilotos ficaram entusiasmados quando começaram os reconhecimentos do rali, pois descobriram os troços cobertos por uma fina camada de neve do lado norueguês. No que diz respeito aos troços na Suécia, a neve ainda é rara, para já, mas parece que estão a ‘chegar’ boas novidades. Mesmo que neve não seja a ideal, ainda assim, do lado norueguês é suficiente para se realizar a prova, que vai ser o sprint mais curto da história do Mundial de Ralis. Vamos ver é se não será ainda mais curto do que o previsto…