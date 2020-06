Era o lugar perfeito para o recomeço do WRC, depois de anulados o Rali de Portugal e Safari, mas as esperanças do regresso do Mundial de Ralis na Finlândia em agosto, terminaram com os organizadores infelizmente obrigados a cancelar a ronda nórdica na sequência da epidemia mundial ligada ao coronavírus.

Embora a situação na Finlândia e a nível internacional tenha melhorado, existem demasiados fatores de risco para a saúde e segurança, para se organizarem eventos, e mesmo estando a dois meses de distância, o organizador entende que não estão reunidas as condições para a realização da prova: “Juntamente com os progressos desconhecidos do Covid-19, existem outras grandes incertezas que afetam esta decisão.

Por exemplo, a falta de informação sobre se as atuais restrições impostas pelo Estado aos eventos públicos irão continuar após julho e de que forma os participantes, equipas e espectadores estrangeiros poderão viajar em segurança para a Finlândia”, lê-se na declaração.

Os organizadores investigaram a opção de adiar a prova para o final do ano – tal como sucedeu com o Rali de Portugal – mas, após a avaliação dessa opção, a quantidade de incógnitas e riscos conduziu a esta decisão.

A promotora da prova, Jani Backman disse que já tinham sido feitos alguns preparativos, mas sempre com o possível cancelamento em mente: “Ao cancelar o evento este ano, queremos mostrar responsabilidade para com cada uma das partes interessadas, bem como para com toda a sociedade. A saúde e o bem-estar são sempre uma prioridade. Vamos, confiantes, mudar o nosso foco para 2021, quando finalmente esperamos conseguir organizar as merecidas celebrações do 70º aniversário da nossa prova, numa atmosfera espantosa e em grande espírito, juntamente com os espectadores, concorrentes, bem como com os nossos parceiros de longo prazo e novos parceiros”, lê-se no comunicado.