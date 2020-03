WRC, Kalle Rovanperä: “Tem sido um bom começo de temporada” Kalle Rovanperä foi quinto no Rali do México, ele que nunca tinha corrido com um World Rally Car em pisos de terra. A sua prestação não foi impressionante, mas há sinais cada vez mais positivos, pois a sensação que dá é que está a fazer jogo igual com os pilotos para lá do top 4. desporto AutoSport desporto/wrc-kalle-rovanpera-tem-sido-um-bom-comeco-de_5e6f9d2d9d64b9194ad31db4





Está, na pior das hipóteses, ao nível de Esapekka Lappi, e isso é um grande elogio que lhe pode ser dado. Relembre-se que tem apenas 19 anos. Terminou três troços no Top 3, estava a poucos segundos de um lugar no pódio no sábado, mas foi depois prejudicado pela ordem na estrada: “Estou muito feliz em termos gerais, mas não foi o meu melhor fim de semana. Tivemos alguns momentos de azar, e foi bom ver que quando tentamos forçar o andamento, tivemos um bom ritmo. Não é fácil ter boa velocidade na primeira vez numa prova destas, pelo que posso estar feliz. No último dia a maior parte do tempo estava a varrer a estrada e por isso fomos optámos por um ritmo seguro só para manter a nossa posição enquanto aprendemos também sobre o que é limpar a estrada. Tem sido um bom começo de temporada para mim: É bom ter tido troços limpos sem grandes erros e um ritmo adequado na maior parte das vezes.”