WRC, Jean Todt fala sobre os EUA e híbridos Em declarações a Colin Clark, do Dirtfish, o presidente da FIA, Jean Todt, presente no Rali da Suécia, falou sobre a importância do WRC poder rumar aos EUA: “Seria fantástico, já aconteceu no passado com o Rali Olympus, já não acontece hoje em dia, mas seria uma prova muito bem vinda” referindo-se depois aos pontos desporto AutoSport desporto/wrc-jean-todt-fala-sobre-os-eua-e-hibridos_5e491636979f2f128de577aa





Em declarações a Colin Clark, do Dirtfish, o presidente da FIA, Jean Todt, presente no Rali da Suécia, falou sobre a importância do WRC poder rumar aos EUA: “Seria fantástico, já aconteceu no passado com o Rali Olympus, já não acontece hoje em dia, mas seria uma prova muito bem vinda” referindo-se depois aos pontos de vista dos Construtores quanto à importância duma prova do Mundial de Ralis nos EUA, já que é um mercado muito importante, se não o maior do mundo: “Não sei se é o mercado principal, há outros como a China, por exemplo, mas é claramente muito importante para a FIA e para os Construtores”, disse Todt, que assegura que a questão da nova geração de WRC em 2022, está a caminhar no bom sentido: “Já tivemos muitas reuniões para preparar o futuro e todos parecem muito felizes por rumarmos nessa direção”.