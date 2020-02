WRC HOJE EM FAFE A regulamentação da FPAK abriu a porta e o Rallye Serras de Fafe aproveitou! A Hyundai Motorsport anunciou a vinda de dois Hyundai i20 WRC a Fafe, com Dani Sordo e Ott Tanak ao volante. Tendo em conta que boa parte das estradas da prova da Demoporto fazem parte também do percurso do Rali de desporto AutoSport desporto/wrc-hoje-em-fafe_5e58c783c935e51293a63011





A regulamentação da FPAK abriu a porta e o Rallye Serras de Fafe aproveitou! A Hyundai Motorsport anunciou a vinda de dois Hyundai i20 WRC a Fafe, com Dani Sordo e Ott Tanak ao volante. Tendo em conta que boa parte das estradas da prova da Demoporto fazem parte também do percurso do Rali de Portugal é uma ótima oportunidade para os dois pilotos da equipa coreana, e por motivos lógicos. Dani Sordo vai fazer a sua primeira prova do ano no WRC no próximo Rali do México, enquanto o Campeão do Mundo em título precisa urgentemente de guiar o i20 WRC para se adaptar o mais rapidamente possível. Neste contexto, a oportunidade era de outro e os homens de Alzenau não a desperdiçaram.

Recorde-se que já em 2019 Dani Sordo participou ao volante de um Hyundai i20 R5, tendo vencido a prova. Os WRC não contam para a classificação, nem sequer havendo registo de tempo. Para o público são óptimas notícias, com o espectáculo a sair reforçado.

HORÁRIO

Sexta-Feira, 28 de Fevereiro

Service A -Praça das Comunidades- 15min 15:09

PE1 Aboim/Monte 1 (16.42 km) 16:02

PE2 Aboim/Monte 2 (16.42 km) 17:40

PE3 Street Stage Fafe 1.67 km 21:00

Service B -Praça das Comunidades- 45min 21:12

Sábado, 29 de Fevereiro

Service C -Praça das Comunidades- 15min 08:20

PE4 Montim 1 (8.83 km) 09:00

PE5 Seixoso 1 (7.98 km) 09:35

PE6 Santa Quitéria 1 (9.26 km) 10:10

PE7 Montim 2 (8.83 km) 11:22

PE8 Seixoso 2 (7.98 km) 11:57

PE9 Santa Quitéria 2 (9.26 km 12:32

Service D -Praça das Comunidades- 30min 14:03

PE10 Lameirinha 1 (11.94 km) 15:00

PE11 Luílhas / Guilhofrei 1 (11.21 km) 15:37

PE12 Lameirinha 2 (11.94 km) 17:07

PE13 Luílhas / Guilhofrei 2 (11.21 km) 17:44

Service E -Praça das Comunidades- 10min 18:37