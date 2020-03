WRC: FIA aprovou motores híbridos… quais é que ainda não sabe Após a aprovação da principal definição técnica das regras de 2022 para o Rally1 (antigos WRC) na reunião do Conselho Mundial da FIA de 4 de dezembro de 2019, o departamento técnico da FIA, em cooperação com os fabricantes do WRC, continuam a desenvolver uma série de regulamentos que garantirão que o atual espectáculo, apelo desporto AutoSport desporto/wrc-fia-aprovou-motores-hibridos-quais-e-que-_5e62ce0907faa719515abdba





Após a aprovação da principal definição técnica das regras de 2022 para o Rally1 (antigos WRC) na reunião do Conselho Mundial da FIA de 4 de dezembro de 2019, o departamento técnico da FIA, em cooperação com os fabricantes do WRC, continuam a desenvolver uma série de regulamentos que garantirão que o atual espectáculo, apelo estético e som dos carros sejam transportados para a nova geração de World Rally Car, visando proporcionar a continuidade duma competição emocionante bem como um nível de investimento suportável para as equipas.

A intenção continua a ser reduzir os custos face aos carros atuais, que rondam o milhão de euros, incluindo na nova era de World Rally Cars, tecnologia híbrida sustentável e um sistema que permita aos fabricantes adaptar o seu carro de ralis a partir de diferentes modelos da sua gama.



O Conselho Mundial da FIA aprovou ainda o Regulamento Técnico para esta nova classe (Rally1), com os detalhes finais do regulamento dos motores, da tecnologia híbrida e da célula de segurança standard ainda por confirmar. Significa isto que se confirma o que já se desconfiava há algum tempo: Ninguém sabe ainda muito bem como irão ficar os regulamentos, pois há ainda mais indefinições do que certezas quanto ao que se irá fazer.