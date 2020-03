WRC: Elfyn Evans ‘livre’ para lutar pelo título Tommi Makinen assegura que Elfyn Evans vai poder lutar pelo título do Campeão do Mundo de Ralis em 2020. Depois de ter vencido o Rali da Suécia, no seu segundo rali com a Toyota, o galês, que lidera ex-aequo o campeonato com Thierry Neuville, tem surpreendido o seu chefe, ao sobrepor-se claramente ao hexacampeão do desporto AutoSport desporto/wrc-elfyn-evans-livre-para-lutar-pelo-titulo_5e6235658ca77d196793e43d





Tommi Makinen assegura que Elfyn Evans vai poder lutar pelo título do Campeão do Mundo de Ralis em 2020. Depois de ter vencido o Rali da Suécia, no seu segundo rali com a Toyota, o galês, que lidera ex-aequo o campeonato com Thierry Neuville, tem surpreendido o seu chefe, ao sobrepor-se claramente ao hexacampeão do mundo de ralis, Sebastien Ogier.

Positivamente surpreendido, Makinen já disse que Evans pode contar com todo o apoio da equipa para essa luta, e embora Makinen não o diga publicamente, o facto de muito provavelmente Ogier se ‘reformar’ no final deste ano, tem um papel importante nessa decisão: “Estamos todos a sorrir e muito orgulhosos pois temos outra equipa (Evans e Martin) com potencial para chegar ao título. Fiquei surpreendido em Monte Carlo com a rapidez com que ele conseguiu adaptar-se ao carro para andar depressa, foi uma surpresa para todos, e na Suécia foi uma surpresa ainda maior, e penso que a sua autoconfiança estava nos píncaros”, disse Makinen.

Será uma prova difícil para Elfyn Evans no México, já que ao liderar o campeonato, vai abrir a estrada, e isso vai ter ‘custos’: “Esperemos que corra tão bem como nos dois primeiros e há sempre esperança (ndr, que chova, pois isso seria benéfico para si”, disse Elfyn Evans.

Curiosamente, até há: entre 10 a 20% de hipóteses de chuva para o dias do rali, mas fraca, que não deverá fazer muita diferença.