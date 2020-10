Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram o Rali da Sardenha depois duma prova em que aproveitaram bem a posição na estrada no primeiro dia para abrir uma margem que conseguiram gerir nos dois dias seguintes. Já se calculava que Teemu Suninen iria cair na classificação, mas por outro lado Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai I20 Coupé WRC) iriam atacar e o facto destas duas duplas terem lutado até ao último metro pela segunda posição, levou a que o espanhol não pudesse ‘descansar’. Ainda assim, suportou bem a pressão e terminou com 5.1s de avanço para o seu companheiro de equipa, numa ‘dobradinha’ da Hyundai.

Se não houver nenhum ‘azar’ até ao controlo final, Sordo assegura a sua terceira vitória no WRC, repetindo o triunfo da Sardenha que obteve o ano passado.

Na luta pelo segundo lugar, a classificação mudou no último troço, já que Neuville bateu Ogier por 2.7s com o belga a terminar o rali um seugndo na frente do francês, que caiu para terceiro.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foi quarto e com isso assegura 14 pontos de avanço para Ogier e 24 para Neuville isto quando faltam apenas duas provas para o fim do Mundial de Ralis. Tendo em conta que estão 60 pontos em jogo, está tudo ainda em aberto.

Elfyn Evans soma agora 111 pontos, Ogier, 97, Beuville, 87 e Tanak 83.

Com esta ‘dobradinha’ no Mundial de Construtores, a Hyundai voltou para a frente da Toyota, passado a ter agora sete pontos de avanço.

Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) foram quintos na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) que venceram a PowerStage e mantêm-se ainda com ténues possibilidades de renovar o título. 28 pontos é muito para recuperar em dois ralis, mas não é impossível. O problema é que tem três pilotos à sua frente.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) foi sétimo, e a fechar o top 10 ficaram os Rally2 de Jari Hutunen (Hyundai), Kajto Kajetanowicz (Skoda) e Pontus Tidemand (Skoda).

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) terminou, mas muito atrasado na classificação. Mais info quando possível.

