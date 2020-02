WRC: Dani Sordo e Ott Tanak no Rali Serras de Fafe A Hyundai MotorSport confirmou a presença de Dani Sordo e Ott Tanak no Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis. Os dois pilotos irão guiar os Hyundai i20 WRC, naturalmente, fora da classificação, o que é possível devido à recente alteração levada a cabo no Regulamento do Campeonato de desporto AutoSport desporto/wrc-dani-sordo-e-ott-tanak-no-rali-serras-de-_5e3a959191833112879a46bd





A Hyundai MotorSport confirmou a presença de Dani Sordo e Ott Tanak no Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis. Os dois pilotos irão guiar os Hyundai i20 WRC, naturalmente, fora da classificação, o que é possível devido à recente alteração levada a cabo no Regulamento do Campeonato de Portugal de Ralis 2020, que no seu ponto 4.2.2. diz que “Concorrentes do FIA / WRC da categoria RC1 (Rally Cars 1 – WRC) serão admitidos nos eventos do CPR não sendo elegíveis para a obtenção de pontos absolutos e/ou pontos extra, e/ou entrarem na classificação final do rali nem os seus tempos serem publicamente anunciados”. Como se percebe, este será um enorme ponto de interesse para a prova da Demoporto, já que os dois pilotos vão rodar em paralelo com os concorrentes do CPR. Tal como sucederá três meses depois no Rali de Portugal.