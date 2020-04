WRC: Carlos Del Barrio voluntaria-se para ajudar na luta contra o COVID-19

Carlos del Barrio, navegador de Dani Sordo na Hyundai Motorsport, no Campeonato do Mundo de Ralis, juntou-se à força de defesa civil espanhola, ajudando assim no combate à pandemia coronavírus (COVID-19). Após ter chegado do Rali do México, Carlos del Barrio encontrou o norte de Espanha já em situação crítica. Assim, o navegador decidiu ser