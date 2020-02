WRC, Andrea Adamo: “Não estamos a demonstrar o nível de desempenho exigido” O Diretor da Hyundai MotorSport Andrea Adamo não está, obviamente contente com o resultado do Rali da Suécia. Sem se referir diretamente aos seus pilotos, deixou no entanto uma ‘bicada’: “Não posso dizer que estejamos felizes. Existem situações em que não estamos a demonstrar o nível de desempenho exigido. Neste rali, nunca estivemos realmente na desporto AutoSport desporto/wrc-andrea-adamo-nao-estamos-a-demonstrar-o_5e4acb59ee210512b2cfd319





O Diretor da Hyundai MotorSport Andrea Adamo não está, obviamente contente com o resultado do Rali da Suécia. Sem se referir diretamente aos seus pilotos, deixou no entanto uma ‘bicada’: “Não posso dizer que estejamos felizes. Existem situações em que não estamos a demonstrar o nível de desempenho exigido. Neste rali, nunca estivemos realmente na luta e sempre tivemos uma abordagem defensiva. Pelo menos ainda estamos a liderar o campeonato de pilotos com o mesmo número de pontos do Evans, e não perdemos muito no campeonato dos Construtores, portanto ainda estamos em jogo”.