WRC: 8 ralis para Takamoto Katsuta, incluindo Portugal Tal como já tínhamos antecipado em outubro, o japonês Takamoto Katsuta vê agora confirmado um programa de oito provas no Mundial de Ralis de 2020 com a equipa oficial da Toyota. No seu calendário contam-se todas as provas europeias (Monte Carlo, Suécia, Portugal, Itália, Sardenha, Finlândia, Alemanha e Grã-Bretanha) e ainda, muito naturalmente, o Rali desporto AutoSport desporto/wrc-8-ralis-para-takamoto-katsuta-incluindo_5df36cf87cf645796c53e0ec





Tal como já tínhamos antecipado em outubro, o japonês Takamoto Katsuta vê agora confirmado um programa de oito provas no Mundial de Ralis de 2020 com a equipa oficial da Toyota.



No seu calendário contam-se todas as provas europeias (Monte Carlo, Suécia, Portugal, Itália, Sardenha, Finlândia, Alemanha e Grã-Bretanha) e ainda, muito naturalmente, o Rali do Japão.



Katsuta Takamoto inicia já a sua temporada no Rali de Monte Carlo, uma das mais difíceis que irá ter em 2020, e para isso já esteve a testar na zona de Gapa, com o seu co-piloto, Daniel Barritt. Uma grande oportunidade para o jovem piloto japonês.