WorldRX: Eletrificação adiada para 2022

A FIA anunciou a decisão de adiar a plano de eletrificação do Campeonato do Mundo de RallyCross por um ano, devido à pandemia coronavírus (COVID-19). A decisão, aprovada pelo Conselho Mundial do Desporto Motorizado, foi tomada por voto eletrónico e juntou o promotor da série, o IMG, a Kreisel Eletric, fornecedora do kit e a