O encontro que encerrou a 26.ª jornada da Premier League ficou igualmente marcado pelo regresso aos relvados do internacional português Pedro Neto, que não atuava desde abril de 2021 devido a grave lesão.

A quinta vitória nos últimos seis jogos na liga inglesa dos 'wolves' foi construída por Rúben Neves, que marcou aos nove minutos, e por Daniel Podence, que garantiu o triunfo aos 66. José Sá, Nélson Semedo e João Moutinho foram igualmente titulares na equipa de Bruno Lage.

No Leicester City, que contou com Ricardo Pereira no 'onze' (o lateral direito renovou contrato com os 'foxes' esta semana), Lookman chegou a refazer o empate na partida, aos 41 minutos.

Após uma ausência de 10 meses, Pedro Neto, de 21 anos, rendeu Podence aos 81 minutos e regressou aos relvados, após uma grave lesão num joelho, sofrida em 09 de abril de 2021.

Com este resultado, o Wolverhampton segue no sétimo posto com 40 pontos, enquanto o Leicester City segue no 11.º posto, com 27.

LG // NFO

Lusa/fim