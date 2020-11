O Southampton adiantou-se no marcador, aos 58 minutos, por Théo Walcott, a finalizar um cruzamento rasteiro de Che Adams, tendo os 'wolves' empatado aos 75, por Pedro Neto, numa recarga a um remate do avançado mexicano Raul Jiménez ao poste, após uma jogada de envolvimento iniciada em João Moutinho.

Começaram o jogo no onze dos 'wolves' cinco portugueses: o guarda-redes Rui Patrício, o lateral-direito Nelson Semedo, os médios Rúben Semedo e João Moutinho e o extremo Daniel Podence.

O outro internacional português que alinhou, e que teve influência no resultado, foi Pedro Neto, lançado em campo aos 70 minutos, a render Rúben Neves.

Com este resultado, o Southampton segue em quinto lugar na prova, com 17 pontos, enquanto o Wolverhampton é nono, com 14, numa tabela liderada pelo Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, com 20 pontos, seguido do Liverpool, com os mesmos pontos, e do Chelsea e do Leicester, ambos com 18, nos terceiro e quarto lugares.

No outro jogo da nona jornada, o Burnley recebeu e venceu o Cristal Palace por 1-0, graças ao golo do avançado neo-zelandês Chris Wood.

