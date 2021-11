Um golo do avançado mexicano Raul Jiménez (ex-Benfica), aos 58 minutos, garantiu o triunfo dos Wolves, que contaram com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence de início.

A formação comandada por Bruno Lage arrecadou a quinta vitória nas últimas sete jornadas da Premier League e subiu ao sexto posto, com 19 pontos, enquanto o West Ham (23) poderá perder a terceira posição para o Liverpool (22), quarto, que hoje recebe o Arsenal (20), quinto.

Os Wolves ultrapassaram o Manchester United, que caiu com 'estrondo' no terreno do Watford (16.º) e averbou o quinto desaire nas derradeiras sete rondas, descendo para o sétimo lugar, com 17 pontos, a uns consideráveis 12 de distância do líder Chelsea (29), que hoje abriu a ronda com um triunfo por 3-0 em Leicester.

O guarda-redes espanhol David de Gea ainda 'brilhou' no arranque da partida, ao defender duas grandes penalidades de Ismaila Sarr, a original e a repetição, mas os 'hornets' chegariam ao intervalo em vantagem, com tentos de Joshua King (28 minutos) e do próprio Sarr (44).

Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no 'onze', o United ainda reduziu por Donnie van de Beek, que correspondeu a um passe do avançado luso, só que o Watford tirou partido da expulsão de Harry Maguire, aos 68, e dilatou o marcador em tempo de compensação, por intermédio de João Pedro, aos 90+2, e Emmanuel Dennis, aos 90+6, numa altura em que Diogo Dalot já tinha sido lançado nos visitantes.

Na estreia de Steven Gerrard como treinador do Aston Villa, os 'villans' colocaram fim a uma série de cinco derrotas e bateram o Brighton por 2-0, com Ollie Watkins e Tyrone Mings a consumarem, nos minutos finais, o sétimo jogo seguido dos 'seagulls' sem vencer.

Burnley e Crystal Palace protagonizaram uma partida 'eletrizante' e empataram 3-3, o mesmo sucedendo na partida entre Newcastle e Brentford, que marcou a estreia de Eddie Howe ao comando dos 'magpies', o único conjunto ainda sem qualquer triunfo na Premier League.

O Newcastle é agora o último classificado, tendo em conta que o Norwich deu a volta ao Southampton e venceu por 2-1.

