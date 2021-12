O marroquino Romain Saiss foi o artífice do triunfo dos 'wolves', assinando o único tento da partida em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, na sequência de um passe perfeito do internacional português Rúben Neves.

O médio foi um dos seis jogadores lusos que foram titulares no Wolverhampton, juntamente com José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Daniel Podence e Trincão. Já Fábio Silva foi lançado por Bruno Lage nos derradeiros minutos do encontro.

Os 'wolves' seguem no oitavo lugar, com 24 pontos, enquanto o Brighton, que arrancou o campeonato com quatro vitórias nas primeiras cinco rondas, já leva 11 partidas seguidas sem vencer e ocupa o 13.º posto, com 20.

Em dérbi londrino pelo 'top-4', o Arsenal superou o West Ham por 2-0 e 'roubou' o quarto lugar aos 'hammers', estando agora em posição de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, com 29 pontos, mais um do que o rival.

O brasileiro Gabriel Martinelli, aos 48 minutos, e Emile Smith Rowe, aos 87, asseguraram o triunfo dos 'gunners', que, pelo meio, ainda desperdiçaram uma grande penalidade, por Alexandre Lacazette. O lateral português Nuno Tavares começou a partida no banco de suplentes do Arsenal e entrou nos instantes finais.

Crystal Palace (11.º) e Southampton (15.º) empataram 2-2 e continuam na segunda metade da tabela, separados por três pontos. Wilfried Zaha e Jordan Ayew assinaram os tentos dos 'eagles', enquanto James Ward-Prowse e Armando Broja marcaram para os 'saints'.

