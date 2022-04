A jogar em casa, a formação de Sevilha procurou desde cedo a vantagem no marcador, e chegou ao intervalo a vencer por dois golos, ambos marcados pelo avançado Juanmi, aos 34 e aos 45+1 minutos.

Mas o Osasuna entrou melhor no segundo tempo, e o croata Ante Budimir reduziu aos 65, recompensando o esforço dos forasteiros e voltando a criar incerteza no resultado.

Depois, foi a vez de William Carvalho brilhar, concluindo com mestria uma jogada rápida de combinação do ataque andaluz, ultrapassando um defesa à entrada da área rival e, depois, deixando para trás o guarda-redes adversário com uma finta espetacular, antes de finalizar.

E a turma comandada por Manuel Pellegrini, com o guarda-redes luso Rui Silva no banco, ainda ampliou a vantagem, aos 88, por Alex Moreno, assegurando os três pontos, seguindo agora no quinto lugar da La Liga com 53, enquanto o Osasuna é 10.º com 38.

No outro jogo já disputado, o Athletic Bilbau bateu o Elche por 2-1, graças aos golos de Belenguer (32) e Villalibre (86), ao passo que Josan fez o único golo dos visitantes ao 90+2.

A formação basca está no oitavo posto, com 44 pontos, e o conjunto valenciano é 15.º com 32.

