Ward-Prowse, de 28 anos, fez toda a carreira no Southampton, pelo qual disputou 410 jogos, em 11 épocas, a última das quais resultou na despromoção ao escalão secundário, ao terminar no último lugar da Premier League na temporada passada, com o médio como capitão.

O West Ham, que iniciou o campeonato de 2023/24 com um empate 1-1 no estádio do Bournemouth, não revelou o valor da transferência, mas a comunicação social inglesa noticia que ascende a 30 milhões de libras, equivalente a 34,8 milhões de euros ao câmbio de hoje.

