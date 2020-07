O anúncio estava feito há muito tempo mas agora vieram as primeiras fotos: Taddy Blazusiak estará com a novíssima Gas Gas no WESS 2020.

O piloto de 37 anos de idade será o “ponta de lança” da marca de origem espanhola que recentemente foi adquirida pelo grupo que já detém a KTM e a Husqvarna.

O polaco vai participar no campeonato do mundo de SuperEnduro com a 350cc 4T e no World Enduro Super Series com a 300cc 2T.

Com seis títulos de campeão do mundo de SuperEnduro, 5 coroas no AMA EnduroCross e 5 vitórias no Erzberg Rodeo, o veterano promete colocar a Gas Gas nos lugares cimeiros.

“Estou entusiasmado com esta mudança na minha carreira. É o início de um novo capítulo para mim e é uma honra fazer regressar a Gas Gas às competições de Enduro” afirmou Blazusiak.

“Todos os que me conhecem sabem que sou extremamente competitivo e é claro que competir com novas cores me motiva a ir à procura de mais vitórias” acrescentou o polaco que já foi piloto desta marca há muitos anos: “a minha carreira no Trial começou com a Gas Gas, marca com a qual fui campeão europeu em 2004.”

(Fotos: Gas Gas)