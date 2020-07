Previsto inicialmente para os dias 21 a 25 de Julho, o Red Bull Romaniacs terá lugar de 27 a 31 de Outubro.

A maioria dos participantes conhece esta mítica prova de verão e, por isso, a organização promete uma prova com outro ambiente e com novidades no percurso. Recorde-se que a única edição deste evento realizada no Outono foi precisamente a primeira, em 2004.

De forma a proteger a saúde dos participantes, equipas e staff da organização, não será permitida a presença de público. Por isso, não existirá o tradicional prólogo na cidade – que habitualmente tem milhares de espectadores – e, em substituição, será feita uma especial cronometrada de 20 km toda em fora de estrada.

Além disso, serão adoptadas as distâncias de segurança no paddock e todas as interações humanas serão limitadas ao mínimo possível, nomeadamente no processo de verificações técnicas e administrativas e também o briefing que será feito on-line e não de forma presencial.

O criador do Red Bull Romaniacs, Martin Freinademetz afirma que apesar de tudo o que aconteceu nos últimos meses, “continuámos a preparar a prova e temos já 1.000 km de percurso escolhido. Estou entusiasmado para conseguir fazer a corrida neste ano tão difícil. Na verdade, a Roménia é muito mais bonita no Outono!”

O Red Bull Romaniacs será assim a prova de encerramento do World Enduro Super Series, tendo lugar depois das rondas de Hawkstone Park, Extreme XL Lagares e Hixpania.

(Foto: Facebook Red Bull Romaniacs)