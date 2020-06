Depois da anulação da Trèfle Lozérien e do Erzberg Rodeo, o calendário do World Enduro Super Series sobre mais uma “baixa”.

A incerteza na possibilidade de os pilotos poderem voar ou não para os EUA devido à pandemia, foi o motivo da saída do Tennessee Knockout do calendário do WESS.

Desta forma, para já, estão agendadas quatro rondas para 2020, a primeira das quais já em Julho – o Red Bull Romaniacs – e a terceira em Portugal – a já bem conhecida Extreme XL Lagares.

Calendário provisório do WESS 2020

21 a 25 Julho – Red Bull Romaniacs (Roménia)

26 a 27 Setembro – Hawkstone Park Cross-Country (Grã-Bretanha)

2 a 4 Outubro – Extreme XL Lagares (Portugal)

9 a 11 Outubro – Hixpania Hard Enduro (Espanha)

—

(Foto: Facebook Tennessee Knockout)