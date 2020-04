WESS: Covid-19 obriga ao cancelamento do Red Bull Erzbergrodeo Tal como as restantes vertentes da modalidade, o Enduro não ficou imune ao surto de coronavírus. O Red Bull Erzbergrodeo é a mais recente vítima dos cancelamentos causados pela pandemia. desporto MotoSport desporto/wess-covid-19-obriga-ao-cancelamento-do-red_5e8ca0528ca77d1967a3ec5a





Tal como as restantes vertentes da modalidade, o Enduro não ficou imune ao surto de coronavírus. O Red Bull Erzbergrodeo é a mais recente vítima dos cancelamentos causados pela pandemia.

O Governo da Áustria ordenou a proibição de todo o tipo de eventos que possam reunir um elevado número de pessoas, nomeadamente eventos desportivos, até ao final de junho de 2020.

De acordo com Karl Katoch, promotor de corridas, “serão dadas mais informações sobre o cancelamento do evento logo após as férias da Páscoa”.

Esta medida levou a que o Red Bull Erzbergrodeo tivesse de ser cancelado, visto que estava previsto realizar-se entre os dias 11 e 14 de junho. Assim, esta será a primeira vez que o evento terá de ser cancelado nos seus 25 anos de história.

_

Foto: WESS