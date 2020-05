Foi hoje anunciado o cancelamento daquela que seria a quarta ronda do World Enduro Super Series.

A prova que levaria os melhores pilotos do mundo de Hard Enduro à Polónia estava agendada para os dias 27 e 28 de Junho.

Este é mais um efeito da pandemia do Covid-19, com os promotores do evento a tomarem esta decisão com o bom senso de quem não é capaz de prever nesta altura se existirão condições de segurança para todos os 1.000 pilotos que normalmente participam nesta prova.

O promotor do WESS afirma continuar em contacto com os organizadores das restantes rondas do campeonato no sentido de perceber se ainda existirão mais alterações ao calendário.

—

(Foto: WESS)