WESS: Alfredo Gomez assina com a Rockstar Energy Husqvarna até 2021 O vice-campeão mundial de Enduro da WESS, Alfredo Gomez, assinou por mais dois anos com a Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, o que significa que o piloto ficará com a equipa, pelo menos, até 2021. desporto MotoSport desporto/wess-alfredo-gomez-assina-com-a-rockstar_5df8d5322bfc107995cefc3c





O vice-campeão mundial de Enduro da WESS, Alfredo

Gomez, assinou por mais dois anos com a Rockstar Energy Husqvarna Factory

Racing, o que significa que o piloto ficará com a equipa, pelo menos, até 2021.

“Estou muito feliz por continuar com a Husqvarna Motorcycles por mais dois anos. Crescemos muito juntos durante os últimos anos e tenho uma relação muito forte e agradável com todos os membros da equipa – de certa forma, tornou-se uma parte alargada da minha família”, explica Gomez, satisfeito por permanecer na equipa.

“Quando me lesionei gravemente na perna, eles apoiaram-me. Nunca houve qualquer pressão para voltar à moto mais cedo. Só queriam que eu melhorasse. Sinto que foi nessa altura que a nossa ligação se tornou ainda mais forte do que já era”, acrescentou o piloto espanhol.

Gomez é um membro chave da equipa Rockstar Energy

Husqvarna Factory Racing, juntamente com Graham Jarvis e Billy Bolt. Dito isto,

o espanhol também já provou ser um líder regular ao longo de todo o campeonato durante

este ano.

O director da Husqvarna, Diego Clément, também mostrou o seu contentamento por ter prolongado o acordo com Gomez. “O Alfredo é perfeito para as motos Husqvarna e estamos entusiasmados por tê-lo connosco até, pelo menos, 2021. Tecnicamente dotado, ele dá 100% cada vez que corre e é sempre um forte candidato à vitória. (…) É um prazer trabalhar com ele. Estamos ansiosos para continuar esta relação de longa data e confiamos nele para colocar as motos Husqvarna no topo do pódio.”

Alfredo Gomez lutou de forma consistente por vitórias e resultados no pódio, o que levou a que terminasse como vice-campeão em 2019. Esteve também muito perto de ganhar o RedBull Romaniacs, e conseguiu um total de sete resultados entre os dez primeiros.

“Estou muito orgulhoso do que conseguimos em 2019 ao terminarmos em segundo lugar na geral no Campeonato do Mundo de Enduro da WESS e ao lutar sempre pela vitória.”

Por esta altura, o piloto da Husqvarna está focado

na sua participação no Campeonato do Mundo de SuperEnduro do próximo ano, no

qual participará ao lado de Billy Bolt.

“Estou ansioso pelo que temos pela frente nos próximos dois anos e, em particular, em 2020. Mostrámos que somos candidatos ao título com a TE 300i e, com certeza, o nosso objetivo é sermos campeões do mundo.”

Foto: WESS