Martin Freinademetz adiou a decisão tanto quanto pôde. Mas esta semana o austríaco teve de tornar público o adiamento do seu evento, o Red Bull Romaniacs.

“Hoje tomámos uma das decisões mais dolorosas de sempre. Depois de semanas a tentar contrariar as probabilidades, ficou claro que estávamos a perder a batalha contra o tempo e o coronavírus” disse Freinademetz nas redes sociais.

A prova estava prevista para os dias 21 a 25 de Julho. “Durante meses, sonhámos em voltar a reunir a família do Hard Enduro depois da crise mas o aliviar das restrições na Roménia tem sido mais lenta do que se esperava” afirmou o organizador desta ronda do WESS.

Como já se esperava “o maior impeditivo para a realização da prova seria a proibição de voar de e para a Roménia, tornando impossível à esmagadora maioria dos pilotos alinhar à partida do Red Bull Romaniacs” admitiu o austríaco.

Ainda não existe uma nova data para este mítico evento mas Martin Freinademetz promete anunciá-la muito em breve.

—

(Foto: Facebook Red Bull Romaniacs)