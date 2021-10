"Há uma boa probabilidade de o fora de jogo ser automático em 2022. (...) Será uma das próximas grandes evoluções na arbitragem", explicou o antigo técnico, em conferência de imprensa, em referência a uma das regras mais polémicas da modalidade.

Segundo Wenger, a medida pode chegar ainda a tempo do Mundial2022, no Qatar, com um novo relatório sobre a matéria a estar previsto até ao final do ano, dando-se depois início a conversas com o International Board, que rege as leis do futebol.

