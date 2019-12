WEC, LMP2: Vitória de Filipe Albuquerque Grande triunfo de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul di Resta na quarta prova Mundial de Resistência (WEC) no Bahrein, onde o trio da United Autosports esteve novamente ao volante do Oreca/Gibson #22. Desta forma, o piloto português ascende assim à segunda posição no campeonato, a apenas três pontos do líderes dos LMP2. Uma boa desporto AutoSport desporto/wec-lmp2-vitoria-de-filipe-albuquerque_5df5639d2bfc107995cde325





Grande triunfo de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul di Resta na quarta prova Mundial de Resistência (WEC) no Bahrein, onde o trio da United Autosports esteve novamente ao volante do Oreca/Gibson #22. Desta forma, o piloto português ascende assim à segunda posição no campeonato, a apenas três pontos do líderes dos LMP2. Uma boa operação em termos pontuais que lhe permite entrar na discussão pelo título quando faltam três jornadas para o final da época.

A largarem da ‘pole position’ e com um Oreca extremamente competitivo, o trio da United nunca abandonou a primeira posição e conseguiu a tão desejada vitória, depois de na jornada passada já terem subido ao pódio: “Estou muito feliz com este resultado: ‘pole position’, volta mais rápida e vitória. Já merecíamos este resultado e não há palavras para descrever esta sensação. Acabámos com o enguiço e conseguimos muitos pontos e isso coloca-nos num bom lugar em termos de campeonato. Nem sempre a corrida correu bem, tivemos alguns percalços e no final ter de manter o António Félix da Costa à distância, teve a sua piada. Engraçado, estar dois portugueses a discutir o campeonato do mundo”, explicou o piloto português.

Agora, Filipe já só pensa nas próximas corridas: “Temos de agarrar esta motivação e continuar a trabalhar para as vitórias. Já só pensamos nisso e na hipótese de estar na luta pelo título. Eu e toda a equipa estamos muito felizes e focados no trabalho que temos de continuar a desenvolver”, rematou o piloto de Coimbra que regressará ao WEC em Sebring no Estados Unidos a 18 de março.

Antes disso Filipe vai estar nos EUA mas a disputar as 24h de Daytona no final de janeiro.

