Filipe Albuquerque está imparável e depois do triunfo da passada semana nas LMP2 em Spa-Francorchamps, volvida uma semana repetiu a ‘dose’ pela segunda vez consecutiva, desta vez numa corrida pontuável para o Mundial de Resistência LMP2. Desta form, o piloto português consolida liderança na tabela classificativa quando faltam duas corridas para o final da época. A próxima, são as 24 Horas de Le Mans.

A sair da ‘pole position’ as primeiras horas de corrida foram bastante difíceis devido à chuva que se fez sentir no traçado belga, no entanto Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa, Phil Hanson e Paul Di Resta trilharam o melhor caminho para levar o Oreca #22 da United Autosports ao lugar mais alto do pódio: “Estou muito feliz por esta segunda vitória consecutiva em Spa-Francorchamps e por atingirmos o objetivo proposto de aumentar a vantagem na liderança do Campeonato. Correu tudo bem, fizemos uma corrida perfeita e terminámos exactamente como queríamos”, começou por referir o piloto português.

Agora, o foco centra-se nas 24h de Le Mans nos próximos dias 19 e 20 de Setembro: “Estamos com uma margem importante para uma corrida tão difícil como Le Mans. Era esse o objetivo. Agora vamos festejar esta vitória porque depois temos de nos voltar a centrar no trabalho”, rematou Filipe Albuquerque que não só lidera o Mundial de Resistência como o European Le Mans Series.

FOTO José Bispo/JB Photopress (https://jbphotopress.smugmug.com/)