Uma das novidades para 2020/2021 é a presença do circuito da África do Sul, Kyalami, onde se irá realizar uma prova de seis horas. Esta prova há algum tempo que estava a ser considerada e vem substituir a corrida de Xangai.

O calendário do FIA WEC para 2020/2021 fica da seguinte forma: