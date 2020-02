WEC, Félix da Costa: “Este pódio tem um sabor de dever cumprido” António Félix da Costa voltou a subir ao pódio, desta feita na quinta prova da época do Mundial de Resistência, que teve lugar no Circuito das Americas, em Austin (EUA). Uma prova nada fácil para o carro nº 38 da equipa JOTA, que terminou na terceira posição final a corrida com seis horas de duração, desporto AutoSport desporto/wec-felix-da-costa-este-podio-tem-um-sabor-de_5e539f865002c3127d46df0d





António Félix da Costa voltou a subir ao pódio, desta feita na quinta prova da época do Mundial de Resistência, que teve lugar no Circuito das Americas, em Austin (EUA). Uma prova nada fácil para o carro nº 38 da equipa JOTA, que terminou na terceira posição final a corrida com seis horas de duração, num circuito que não favoreceu os pneus Goodyear que utilizam.

O trio formado por Félix da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez começou por ser 5º na qualificação. Na prova que terminou na última madrugada, coube ao Inglês Davidson a tarefa de efetuar o arranque, com o ex-piloto de F1 a manter-se na luta pelas posições cimeiras. Roberto Gonzalez foi o seguinte, passando depois o volante do Oreca 07 a AFC. O piloto português entrou disposto a chegar aos lugares do pódio e se assim pensou, melhor o fez, com um duplo turno de condução de alto nível, que teve o seu momento alto numa batalha lusa travada em pista com o seu compatriota Filipe Albuquerque, onde AFC acabou por levar a melhor, com uma manobra de ultrapassagem de grande nível.



Nos momentos finais o #38 da JOTA teve uma batalha dura pelo 3º lugar do pódio, acabando por lograr esse feito com Davidson ao volante.

Félix da Costa referia no final que “é nestas provas mais difíceis que temos de dar tudo e minimizar os danos e hoje este pódio tem um sabor de dever cumprido. Levamos daqui 15 suados pontos que no final do campeonato poderão ser decisivos. Sabíamos que os pneus Goodyear não eram tão rápidos como os Michelin aqui em Austin e como tal não tínhamos o carro mais rápido neste circuito, mas fizemos uma prova isenta de erros, com uma estratégia perfeita que nos permitiu subir ao pódio. Só temos de estar satisfeitos e sabemos que as próximas provas serão melhores para o nosso carro e serão também decisivas na luta do titulo, portanto vamos trabalhar com esse objetivo!.”

Com este 3º lugar, António Félix da Costa eleva para cinco corridas consecutivas com presenças no pódio, três no WEC e duas na Fórmula E, ele que atravessa um excelente momento de forma. Ainda sobre a prova de ontem, a vitória final na classe LMP2 sorriu ao Oreca 07 da United Autosport, onde Filipe Albuquerque foi um dos pilotos de serviço. Na 2ª posição terminu o nº 37 da Jackie Chan DC Racing, com o #38 de Félix da Costa, Davidson e Gonzalez a fechar o pódio.

Com este resultado a luta pelo título está ainda mais ao rubro na categoria LMP2 com a United Autosport na frente, com 94 pontos, seguida da Jackie Chan com 90 e a equipa de AFC (Jota Sport) a ocupar o 3º lugar com 77 pontos. A próxima prova do WEC tem lugar em Sebring, com as carismáticas 1000 milhas, no dia 20 de Março. No entretanto, já no próximo fim-de-semana AFC volta à Fórmula E, em Marraquexe, para a 5ª prova da temporada, ele que ocupa atualmente também a 3ª posição do campeonato.