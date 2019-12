WEC: Dobradinha lusa na LMP2 no regresso aos triunfos da Toyota O Toyota TS050 Hybrid #7 de M. Conway/K. Kobayashi/J. Lopez venceu com grande avanço as 8 Horas do Bahrein, batendo os seus companheiros de equipa no Toyota TS050 Hybrid #8, S. Buemi/K. Nakajima/B. Hartley por uma volta, numa corrida acidentada logo após o arranque, e que a meio já estava perfeitamente definido na frente.Com este desporto AutoSport desporto/wec-dobradinha-lusa-na-lmp2-no-regresso-aos_5df545430ec193799ae7d1a9





Com este triunfo, Conway, Kobayashi e Lopez assumem a liderança do campeonato, 97 face a 89 pontos, já que tendo em conta as oito horas de corrida, esta contenda vale pontos extra.



Numa prova mais extensa que o habitual, a Toyota ultrapassou a menor competitividade que dita agora o equilíbrio de Performance, batendo facilmente a Rebellion Racing.



Apesar da pole ter ficado na posse do Rebellion #1, uma primeira volta atribulada levou-o o a um pião, e a cair várias posições mas no final da primeira hora já estavam na terceira posição. Os dois Ginetta G60-LT-P1 AERs tiveram problemas.

Curiosamente a Rebellion já estava no segundo lugar, no final da terceira hora quando o carro guiado por Gustavo Menezes dirigiu-se às boxes com um problema de motor, cuja reparação lhes custou três voltas. O tempo aí perdido configurou-se irrecuperável para s homens da equipa suíça e foi aí que os dois Toyota fugiram na frente.

Já a luta entre os dois Toyota TS050 que rodavam na frente, terminou por volta das seis horas de corrida, depois de Mike Conway ter passado Sébastien Buemi dobrando os seus colegas de equipa. Daí para a frente, o #7 tinha a corrida ganha, com a Toyota a vencer.

Contudo, o maior destaque, de acordo com o nosso ponto de vista vai para a ‘dobradinha’ lusa, com o Oreca 07-Gibson #22 de Philip Hanson, Filipe Albuquerque e Paul di Resta a vencer a LMP2 na frente do Oreca 07-Gibson #38 de Roberto Gonzalez, António Félix da Costa e Anthony Davidson que terminaram em quinto da geral e segundo da LMP2. Um grande resultado para as cores lusas, na mais importante competição de Resistência (WEC).

Já a meio da corrida o Toyota #7 guiado na altura por José Maria Lopez liderava facilmente as 8 Horas do Bahrein, com cerca de um minuto de vantagem sobre os segundos colocados no carro irmão, o Toyota #8 que Kazuki Nakajima guiava nessa altura.

Vitória de Filipe Albuquerque na LMP2

Se a meio da corrida o terceiro lugar estava na posse do Ginetta G60-LT-P1 AER #5 de Ben Hanley, Charlie Robertson e Jordan KING, enquanto o Rebellion R13 Gibson #1 De Bruno SENNA, Gustavo MENEZES e Norman NATO já tinha regressado ao quarto posto isto após ter perdido três voltas com um problema mecânico. Com o avançar da corrida, lograram ascender ao terceiro lugar, posição em que terminaram a corrida depois do abandono do Ginetta G60-LT-P1 AER #5.

Na LMP2, grande corrida da United Autosports, que a meio da prova, tinha o Oreca 07-Gibson #22 de Philip Hanson, Filipe Albuquerque e Paul Di Resta com uma vantagem de um minuto face ao Aurus 01-Gibson #26 de Roman Rusinov, Job Van Uitert e Jean-Eric Vergne, mas estes perderam terreno e quem chegou em segundo da classe foi o Oreca 07-Gibson #38 de Roberto Gonzalez, António Félix da Costa E Anthony Davidson, terminando a 21.5s dos vencedores. O terceiro lugar da LMP2 acabou por ficar na posse do Oreca 07-Gibson #37 de Ho-Pin TUNG, Gabriel AUBRY e Will STEVENS, que terminaram a mais de uma volta dos vencedores.

Na GTE-Pro, os dois Porsche tiveram problemas na primeira metade da corrida, pelo que foi o Aston Martin Vantage AMR #95 De Marco Sørensen E Nicki Thiim a vencer a categoria, 13.798s na frente do Ferrari 488 GTE EVO #71 de Davide Rigon E Miguel Molina.

Na LMGTE Am, venceu o Porsche 911 RSR #57 de Ben Keating, Larry Ten Voorde E Jeroen Bleekemolen.