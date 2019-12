WEC: #1 Rebellion e #8 Toyota os mais rápidos. Albuquerque 3º e Félix da Costa 5º no TL3 Já terminaram a segunda e a terceira sessão de treinos livres para a ronda do Bahrein, no FIA WEC. Na segunda sessão, o mais rápido foi o #1 Rebellion com Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato, com um tempo de 1:42.471s. Segundo lugar para o #5 Ginetta do Team LNT, pilotado por C.Robertson, B.Hanley desporto AutoSport desporto/wec-1-rebellion-e-8-toyota-os-mais-rapidos_5df371b42bfc107995cd372d





Já terminaram a segunda e a terceira sessão de treinos livres para a ronda do Bahrein, no FIA WEC. Na segunda sessão, o mais rápido foi o #1 Rebellion com Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato, com um tempo de 1:42.471s. Segundo lugar para o #5 Ginetta do Team LNT, pilotado por C.Robertson, B.Hanley e J.King, ficando a 1.411s.

Na classe LMP2, o #22 da United Autosports, pilotado por Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta ficou com o quinto tempo mais rápido, sendo os 10º mais rápidos à geral. Já o #38 da JOTA pilotado por António Félix da Costa, R. Gonzalez e Anthony Davidson ficou com o sétimo tempo na classe, o 12º tempo à geral.

Na terceira sessão de treinos livres o mais rápido foi o #8 Toyota Gazoo Racing pilotado por K.Nakajima, S.Buemi e B.Hartley com um tempo de 1:44.285s. Atrás do carro japonês ficou o #5 Ginetta do Team LNT, pilotado por C.Robertson, B.Hanley e J.King, a 0.104s.

Terceira posição da geral e primeiro nos LMP2 para o #22 da United Autosports de Albuquerque, Hanson e Di Resta. O #38 da JOTA de Félix da Costa, Gonzalez e Davidson ficou na quinta posição à geral, terceiro na classe LMP2.

Nos LmGTE Pro, o #97 de A. Lynn e M.Martin (Aston Martin Vantage AMR) foi o mais rápido no TL2, com um tempo de 1:55.696s. Nos LmGTE Am, o #56 de E. Perfetti e D.Heunemeier-Hansson (Porsche 911 RSR) foi o mais rápido no TL2 com um tempo de 1:56.510s.

No TL3, na classe LmGTE Pro, o #71 de D. Rigon e M. Molina (Ferrari F488 GTE EVO) foi o mais rápido com um tempo de 1:56.095s. Na classe LmGTE Am o #86 de M. Wainwright, A.Watson e B.Barker (Porsche 911 RSR) foram os mais rápidos com um tempo de 1:57.221s.