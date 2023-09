"Obrigado, Odysseas! Após cinco anos a defender as cores do Sport Lisboa e Benfica, o guarda-redes transfere-se para o Nottingham Forest", informaram os campeões nacionais no site oficial, num extenso texto em que recordam o percurso do guardião na Luz, mas sem revelarem os valores envolvidos na transferência.

Por seu lado, o Nottingham Forest também oficializou a contratação na sua página oficial, dando conta de que Vlachodimos assinou um vínculo de quatro temporadas, até 2027.

O guardião grego começou a época como titular no Benfica, atuando diante de FC Porto, na Supertaça, e Boavista, na primeira jornada do campeonato, mas acabou por ser afastado das escolhas após a derrota no Estádio do Bessa, falhando as partidas com Estrela da Amadora e Gil Vicente, em que nem esteve no banco de suplentes e foi rendido por Samuel Soares.

Formado no Estugarda, Vlachodimos, de 29 anos, chegou ao Benfica em 2018, proveniente do Panathinaikos, tendo, desde então, realizado 225 partidas com a camisola benfiquista, tornando-se o guarda-redes estrangeiro com mais jogos pelos 'encarnados', superando o belga Michel Preud'Homme (199).

Deixa a Luz com dois títulos de campeão nacional (2018/19 e 2022/23) no currículo, além de duas supertaças Cândido de Oliveira (2019 e este ano).

Apesar de nunca ter sido consensual entre os adeptos do Benfica, o helénico -- mas nascido na Alemanha - acabou por ser quase sempre o 'dono e senhor' da baliza das 'águias', exceção feita à temporada 2020/21, em que perdeu a titularidade para Helton Leite, então sob o comando de Jorge Jesus.

Se nessa temporada participou somente em 26 partidas oficiais, nas restantes nunca fez menos de 45, sendo que, na época passada, teve o melhor registo desta passagem por Portugal, com 54 encontros realizados.

De resto, só não foi totalista na I Liga 2022/23 porque, no derradeiro jogo do campeonato, diante do Santa Clara, o técnico Roger Schmidt deu a oportunidade a Samuel Soares de participar na consagração dos 'encarnados' como campeões nacionais, lançando o jovem para o lugar do grego nos minutos finais.

Nas últimas semanas, viu chegar à Luz um novo concorrente pelo lugar, no caso o ucraniano Anatoliy Trubin, proveniente do Shakhtar Donetsk.

MO // MO

Lusa/Fim