Em comunicado, o clube minhoto referiu que espera anunciar em breve um novo técnico, agradecendo ainda os "serviços prestados" e o "profissionalismo" de Pablo Villar ao longo dos últimos meses.

A instabilidade de resultados, que colmatou no passado fim de semana com o empate em Vila de Conde com o Rio Ave, foi decisivo para a SAD do Vizela afastar o treinador, de 37 anos, do comando técnico da equipa.

Villar deixa a formação vizelense no 17.º lugar da Liga. Em 14 jornadas, a equipa minhota venceu apenas duas vezes e empatou mais cinco, tendo o terceiro pior ataque da prova, com 14 golos marcados, e a sétima pior defesa, com 22 sofridos.

O Vizela continua na Taça de Portugal, mas já foi afastado da Taça da Liga.

Antes de chegar a Portugal, para substituir Tulipa no comando do Vizela, Pablo Villar teve experiências como treinador principal na Eslováquia e na Lituânia.

