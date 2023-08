Num encontro com duas expulsões, do arouquense Matías Calderón (08 minutos) e do vizelense Tomás Silva (57), Samu (09) e Samuel Essende (88) fizeram os golos do Vizela, e Cristo González (39) e Rafa Mújica (64) marcaram para o Arouca.

Com este empate, o Arouca isolou-se no quinto posto da I Liga, com quatro pontos, a dois dos líderes Boavista, Sporting, FC Porto e Vitória de Guimarães, enquanto o Vizela somou o primeiro ponto.

