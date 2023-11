No Estádio Municipal de Rio Maior, 'casa' emprestada dos casapianos, Soro marcou o único golo do encontro aos 70 minutos, colocando um ponto final numa série de cinco jogos sem ganhar do Vizela, que é agora 14.º classificado do campeonato, com nove pontos.

Já o Casa Pia, que tinha empatado 1-1 na jornada anterior com o Benfica no Estádio da Luz, continua sem triunfos em casa e mantém-se na 13.ª posição, com 10.

AMG // AMG

Lusa/Fim