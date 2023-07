A jogar em casa, o Celje adiantou-se com um golo do croata Luka Bobicanec, logo no primeiro minuto, mas o Vitória de Guimarães deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, com tentos de Jota Silva (25 minutos) e do brasileiro André Silva (35).

Na segunda parte, os eslovenos empataram por Matko (59), antes de André Amaro (70) e Gonçalo Nogueira (80) devolverem a vantagem à equipa lusa, com Edmilson (90+6) ainda a reduzir para o Celje.

Os vimaranenses estão, assim, em vantagem para o jogo da segunda mão, agendado para 03 de agosto, em Guimarães, e que decide quem segue para a terceira pré-eliminatória.

AJO // AJO

Lusa/Fim