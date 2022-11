Um golo de Tiago Silva, aos 70 minutos, selou o triunfo dos minhotos, que somaram o quarto triunfo nos últimos cinco encontros.

O 'onze' de Moreno passou a somar 23 pontos, os mesmos do Casa Pia, quarto, e mais um do que o Sporting, sexto, equipas que ainda jogam hoje, enquanto os insulares, que somavam quatro jogos sem perder, mantiveram-se com seis, no 17.º e penúltimo posto.

