A equipa vimaranense, que somou o sétimo jogo consecutivo sem perder e segundo triunfo consecutivo, chegou ao intervalo já a vencer 1-0, com um golo de Nuno Santos, aos 14 minutos, tendo Jota (79) e André Silva (88) fechado as contas do encontro, no qual o Estrela somou a quinta partida consecutiva sem vencer.

Com este triunfo, o Vitória fecha a jornada no quinto lugar, com os mesmos 36 pontos do Sporting de Braga, quarto, enquanto o Estrela é 13.º, com 18.

VR // VR

Lusa/Fim