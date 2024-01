O jogo até se iniciou da melhor maneira para o Arouca, que somou a segunda derrota consecutiva, com o golo de Jason, logo aos oito minutos, mas os vimaranenses, que somaram o sexto jogo sem perder, reagiram e igualaram ainda antes do intervalo, através de Jota, aos 45, para André Silva, aos 64, consumar a reviravolta.

Com este triunfo, o Vitória conserva o quinto lugar, agora com os mesmos 33 pontos do seu rival minhoto, que ocupa o quarto, enquanto o Arouca fecha a jornada no 14.º posto, com 16 pontos.

