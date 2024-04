Depois de terem atingido a terceira pré--eliminatória da Liga Conferência Europa, na temporada 2022/23, e de terem sido eliminados na segunda pré--eliminatória da mesma prova, na época ainda em curso, os vitorianos asseguraram mais uma presença em competições da UEFA face aos resultados do Arouca, sexto classificado, e do Moreirense, sétimo, na 30.ª jornada.

Com o empate dos arouquenses no terreno do Rio Ave (1--1), na sexta--feira, e a derrota caseira dos vizinhos de Moreira de Cónegos ante o Gil Vicente (1--0), os vitorianos têm 13 pontos de vantagem para o Arouca e 14 para o Moreirense, quando resta a cada um desses adversários disputar 12 pontos.

Na véspera de defrontarem o líder Sporting, em Lisboa, para a 30.ª jornada, os vitorianos asseguraram que vão, pelo menos, repetir a participação na Liga Conferência Europa durante a temporada 2024/25, numa fase em que têm 57 pontos e estão a dois do terceiro classificado, FC Porto, e do quarto, Sporting de Braga.

O clube minhoto vai assim disputar as competições europeias pela 22.ª temporada, dando continuidade a um trajeto com 86 encontros oficiais, que começou em 1969/70, com a presença na extinta Taça das Cidades com Feira.

O Vitória alcançou a melhor prestação na época 1986/87, com a ida aos quartos de final da Taça UEFA, prova antecessora da Liga Europa, e participou por quatro vezes consecutivas em competições europeias entre 1995/96 e 1998/99.

TYME // AMG

Lusa/Fim