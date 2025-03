Os vimaranenses chegam a esta fase apurados diretamente, como segundos classificados na fase de liga, apenas atrás do totalista de vitórias Chelsea, enquanto a formação de Sevilha (15.ª) teve de ultrapassar o play-off com os belgas do Gent.

Nos 'oitavos' da terceira competição da UEFA, o Vitória de Guimarães tenta igualar o seu melhor desempenho nas provas europeias, com os quartos de final da Taça UEFA, em 1986/87, eliminados então pelos alemães do Borussia Mönchengladbach.

Na Liga Conferência, a equipa minhota teve um desempenho muito próximo do brilhantismo na fase de liga, sem qualquer derrota (quatro vitórias e dois empates), apenas superados pelos principais candidatos a vencer a prova, o Chelsea.

O jogo de hoje, em Sevilha, é importante teste à equipa portuguesa, que fez a fase de liga com Rui Borges, atual técnico do Sporting, e que, depois, viu chegar Daniel Sousa, entretanto despedido e substituído por Luís Freire, atual treinador.

Esta primeira mão, em jogo com início às 17:45 (horas de Lisboa), terá arbitragem do montenegrino Nicola Dabanovic, enquanto a segunda está agendada para 13 de março, em Guimarães (20:00).

Na UEFA, Vitória de Guimarães e Betis defrontaram-se na fase de grupos da Liga Europa em 2013/14, então com a equipa espanhola a vencer em casa e fora, ambos por 1-0.

RPM // VR

Lusa/Fim