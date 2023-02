Os vimaranenses, que venceram Desportivo de Chaves (2-1) e Estoril Praia (1-0) nas rondas anteriores, chegam a este jogo no sexto lugar, com 30 pontos, os mesmos do Casa Pia, que está em quinto e em zona de acesso às competições europeias.

Pela frente vão ter um Portimonense que regressou aos triunfos na jornada anterior na receção ao Paços de Ferreira (1-0), depois de seis rondas seguidas sem vitórias, e que está em 11.º, com 23.

O jogo entre Vitória de Guimarães e Portimonense está agendado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, e vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

Antes, pelas 18:00, o Arouca, que não vence há duas jornadas, vai receber o Santa Clara, que soma seis jogos seguidos sem triunfos no campeonato.

A equipa arouquense soma 27 pontos, a três da zona europeia, e está em posição confortável no campeonato, ao contrário dos açorianos, que estão em 16.º, no lugar de acesso ao play-off de manutenção, com 15 pontos, a quatro da zona de salvação e com mais dois do que o Marítimo, que está em 17.º, já em posição de despromoção direta.

A 20.ª jornada da I Liga, que arrancou em 26 de janeiro com o triunfo do Benfica em Paços de Ferreira (2-0), prosseguiu na sexta-feira com o empate 0-0 entre Vizela e Desportivo de Chaves.

Programa da 20.ª jornada:

- Quinta-feira, 26 jan:

Paços de Ferreira -- Benfica, 0-2.

- Sexta-feira, 10 fev:

Vizela -- Desportivo de Chaves, 0-0

- Sábado, 11 fev:

Arouca -- Santa Clara, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Portimonense, 20:30.

- Domingo, 12 fev:

Famalicão -- Gil Vicente, 15:30.

Sporting -- FC Porto, 18:00.

Marítimo -- Sporting de Braga, 20:30.

- Segunda-feira, 13 fev:

Rio Ave -- Estoril Praia, 19:00.

Boavista -- Casa Pia, 21:15.

AJO // VR

Lusa/Fim